محمد الترك ينفي أنباء انفصاله عن دنيا بطمة بطريقته الخاصة

أماني الغامدي(صدى):

كشف المنتج محمد الترك، حقيقة انفصاله عن زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة، وذلك بعد تداول أنباء تفيد بانفصالهما، حيث نفى ” الترك ” هذا الأمر بطريقته الخاصة.

وجاء ذلك من خلال صورة تجمعه هو وزوجته، نشرها ” الترك ” ، عبر حسابه على تطبيق مشاركة الصور الشهير ” انستجرام ” ، معلقًا عليها قائلًا: ” كثير ما يقال عنك كثيرًا ما يجهلونك، لكن اختصر كل ما يقال بكلمة أُحبّك ” .

وكانت دنيا بطمة قد ردت على هذه الأنباء المتداولة في غضب، قائلة: ” يوم أطلق راح يكون بقناعتي وراح اعلن بقناعتي، وإذا فيه مشاكل راح قول وبقناعتي، لإنو ما حد له خص ولا رح يكون هو مكاني ” .

وتابعت الفنانة المغربية: ” أعتقد الرسالة وصلتكم، تأليف لا أريد تأليف، لا أريد لأن تصرّفي راح يتغيّر مع جميع من يلوّن حياتي الشخصية على كيفه ” .