” مرور الشرقية ” تحذر قائدي المركبات من صيانة طريق الخالدية

نايف السالم(صدى):

حذرت إدارة مرور المنطقة الشرقية، قائدي المركبات من أعمال الصيانة والتطوير القائمة لطريق الخالدية، والتي بدأت اليوم الاثنين.

وأهابت الإدارة بقائدي المركبات المتجهين لجامعة الأمير محمد بن فهد، الالتزام بالمسارات المحددة خلال الصيانة.

وأوضحت أنه تم تحديد طريق الذهاب ” جنوبًا ” من بوابة القاعدة الجوية إلى الجامعة باتجاه واحد، وسيكون طريق العودة من بوابة الجامعة مرورًا بطريق الستين حتى طريق العزيزية.