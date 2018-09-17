بينهم ” قطر ” .. 7 دول يحظر على المواطنين السفر إليها

طلال الضوي(صدى):

ارتفعت عدد الدول المحظور سفر المواطنين إليها أو زيارتها إلى سبع دول، وذلك بعد إضافة قطر إلى قائمة الدول المحظورة نظرًا لاستمرار دعمها للإرهاب وتمويل الجماعات الإرهابية وتخريب الوطن العربي.

وبعد إضافة قطر أصبحت قائمة الدول السبع كالتالي ” إيران، العراق، اليمن، سورية، إسرائيل، وتايلاند، قطر “، على أن يعاقب من يخالف هذا القرار بالحرمان من السفر مدة تصل إلى ثلاثة أعوام، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال.

وعن قائمة الدول التي تحذر الجهات السفر إليها بسبب تفشي مرض الطاعون القاتل، فتتكون من 10 دول وهم ” مدغشقر، جنوب أفريقيا، موريشيوس، سيشل، تنزاني، لايرونيون، موزنبيق، كينيا، إثيوبيا، جزر القمر “.