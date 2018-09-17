بنزيما يوضح أسباب عودة رونقه مع ريال مدريد
أوضح الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، أسباب عودة تألقه مع الفريق، لافتًا إلى ذلك يرجع إلى العمل المتواصل أكثر من الموهبة، قائلًا: ” أنا سعيد للغاية لكوني الهداف التاريخي السابع للنادي. ”
وصرّح ” بنزيما ” قائلًا: ” الموهبة مهمة للغاية ولكن العمل أهم، فاللاعب يمكنه فعل الكثير من الأشياء بموهبته، ولكن يجب أن يستمر في العمل، حتى يكون في أفضل مستوياته. ”
وأشار اللاعب الفرنسي، إلى أنه: ” في كل مباراة أضع أمامي بعض الأهداف لتحقيقها، مثل تسجيل الأهداف ومساعدة الفريق لتحقيق الفوز ” ، مضيفًا: ” كل عام أتحمل مسئوليات كبيرة، ولكوني القائد الثالث للفريق، يجب علي أن أظهر الكثير من الأشياء. “
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