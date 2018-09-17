بنزيما يوضح أسباب عودة رونقه مع ريال مدريد

نواف السالم(صدى):

أوضح الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، أسباب عودة تألقه مع الفريق، لافتًا إلى ذلك يرجع إلى العمل المتواصل أكثر من الموهبة، قائلًا: ” أنا سعيد للغاية لكوني الهداف التاريخي السابع للنادي. ”

وصرّح ” بنزيما ” قائلًا: ” الموهبة مهمة للغاية ولكن العمل أهم، فاللاعب يمكنه فعل الكثير من الأشياء بموهبته، ولكن يجب أن يستمر في العمل، حتى يكون في أفضل مستوياته. ”

وأشار اللاعب الفرنسي، إلى أنه: ” في كل مباراة أضع أمامي بعض الأهداف لتحقيقها، مثل تسجيل الأهداف ومساعدة الفريق لتحقيق الفوز ” ، مضيفًا: ” كل عام أتحمل مسئوليات كبيرة، ولكوني القائد الثالث للفريق، يجب علي أن أظهر الكثير من الأشياء. “