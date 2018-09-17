” الزكاة والدخل ” تكشف عن المدة المسموحة لتقديم الاعتراض على الربط

عادل الحربي (صدى):

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن المدة المسموحة لتقديم الاعتراض على ربط الهيئة، وذلك خلال ردها على استفسار مواطنة، ومفاده: ” ما هي المدة المسموحة لتقديم الاعتراض؟ ” .

وأجابت الهيئة على سؤال المواطنة، عبر حساب العناية بالعملاء الخاص بها، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلة: يحق للمكلف الاعتراض على ربط الهيئة خلال ستين يومًا من تاريخ تسلمه خطاب الربط ” .

وأضافت ” الزكاة والدخل ” في تغريدتها: ويمكنك الاطلاع على الفصل الثامن (لجان الاعتراض والاستئناف) من لائحة الزكاة التنفيذية، من خلال الرابط التالي:هنا