صحة الأحساء تكشف حقيقة المقطع المتداول للإهمال بمستشفى الملك فهد

نواف السالم(صدى):

كشفت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء، عن حقيقة مقطع الفيديو المتداول لمستشفى الملك فهد بالهفوف، والذي يُظهر قلة النظافة وتدهور المبنى والتجهيزات، فضلًا عن عدم الاهتمام من المسؤولين بالمكان والمرضى، وسوء تعامل من الطاقم الطبي بالمستشفى.

ومن جانبه، أكد عبدالرحمن السدراني، المتحدث باسم ” صحة الأحساء ” ، أن هذه المقاطع ” قديمة ” ، وتم نشرها في عام 2014، لافتًا إلى أنه قد تم الرد في حينه ببيان رسمي من صحة الأحساء، ومعالجة المشكلة في حينه.

كما أوضح ” السدراني ” ، أنه قد تمت في وقتها أعمال البنية التحتية للمبنى لقسم كبير منه، وتم افتتاحه واستقبال المرضى فيه، أما عن تلك التي تحت الإصلاح والمعالجة، فبيّن أنها مغلقة حتى استكمال صيانتها، مشددًا على أن ما يتم تداوله من مقاطع، ما هو إلا إعادة لما تم نشره مسبقًا ومعالجته.