” الجوازات ” توضح إمكانية إصدار مواطن إقامة لشقيقه غير السعودي

عادل الحربي (صدى):

تفاعلت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، مع استفسار مغرد حول إمكانية إصدار إقامة من قبل مواطن لشقيقه غير السعودي.

وأكدت ” الجوازات ” على حسابها الرسمي على ” تويتر “، أن التعليمات لا تسمح للمواطن بإصدار تصريح إقامة لشقيقه إذا كان من جنسية أخرى غير السعودية.

وكان مغرد وجه سؤالا إلى الجوازات، قائلًا ” زوجتي طلعت من اليمن بفيزا زيارة عائلية والمستقدم أختها السعودية.. فهل تستطيع أختها أن تستخرج لها إقامه على كفالتها”.