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” الجوازات ” توضح إمكانية إصدار مواطن إقامة لشقيقه غير السعودي

” الجوازات ” توضح إمكانية إصدار مواطن إقامة لشقيقه غير السعودي
عادل الحربي (صدى):

تفاعلت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، مع استفسار مغرد حول إمكانية إصدار إقامة من قبل مواطن لشقيقه غير السعودي.

وأكدت ” الجوازات ” على حسابها الرسمي على ” تويتر “، أن التعليمات لا تسمح للمواطن بإصدار تصريح إقامة لشقيقه إذا كان من جنسية أخرى غير السعودية.

وكان مغرد وجه سؤالا إلى الجوازات، قائلًا ” زوجتي طلعت من اليمن بفيزا زيارة عائلية والمستقدم أختها السعودية.. فهل تستطيع أختها أن تستخرج لها إقامه على كفالتها”.


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