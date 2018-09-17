” الجوازات ” توضح إمكانية إصدار مواطن إقامة لشقيقه غير السعودي
تفاعلت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، مع استفسار مغرد حول إمكانية إصدار إقامة من قبل مواطن لشقيقه غير السعودي.
وأكدت ” الجوازات ” على حسابها الرسمي على ” تويتر “، أن التعليمات لا تسمح للمواطن بإصدار تصريح إقامة لشقيقه إذا كان من جنسية أخرى غير السعودية.
وكان مغرد وجه سؤالا إلى الجوازات، قائلًا ” زوجتي طلعت من اليمن بفيزا زيارة عائلية والمستقدم أختها السعودية.. فهل تستطيع أختها أن تستخرج لها إقامه على كفالتها”.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33615 ] نشر منذ 10 دقائق
المفروض أخوه الشقيق أولا من غيرة
وجاري حضرمي متجنس
وكامل أخوانه🤔