ديوان المراقبة العامة يشارك في اجتماعات المنظمة الآسيوية (الأسوساي)

جدة(صدى):

يرأس رئيس ديوان الـمراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري ، وفد الديوان المشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي الثاني والخمسين، والجمعية العمومية للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأسوساي) المقرر انعقادها خلال الفترة من 8 – 12 محرم 1440هـ الموافق 18 – 22 سبتمبر 2018م في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وتأتي مشاركة الديوان في الاجتماع بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس المنظمة الآسيوية (الأسوساي) ورئيس الجهاز الأعلى للرقابة في جمهورية فيتنام.

وسيناقش في الاجتماعات العديد من الموضوعات المتعلقة بأنشطة منظمة الأسوساي ومن أهمها الخطة الاستراتيجية وتعديلات على بعض مواد النظام الأساسي للمنظمة، بالإضافة إلى الميزانية السنوية والقوائم المالية، وكذلك استعراض التقارير المقدمة من اللجان المختلفة لمتابعة سير وتطور العمل في المنظمة.

وينتظر أن يقدم معالي رئيس الديوان خلال مشاركته في الاجتماعات تقريراً للمجلس التنفيذي وللجمعية العمومية عن أنشطة لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) بصفته رئيساً للجنة.

يذكر أن الجمعية العمومية ستشهد إجراء انتخابات لاختيار أعضاء جدد للمجلس التنفيذي ولجنة المراجعة بالمنظمة.