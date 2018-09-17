بالفيديو.. نصرة الحربي في أول تعليق لها بعد الزواج

أماني الغامدي(صدى):

قدمت الإعلامية والفنانة نصرة الحربي، الشكر إلى كل من ساهم في إتمام حفل زفافها وشاركها فرحتها، مشاركة جمهورها في أول أيام زفافها.

وقالت ” الحربي ” على حسابها في ” سناب شات “: ” شكرًا لكل الحضور الكبير والصغير شكرًا لكل الناس الجميلة اللي مبارح حضرت ونورت شكرًا للي اهتموا بأدق تفاصيل الفرح شكرًا للأستاذ ماجد ماشا الله تبارك الله رتب الكوشة والقاعة من إي تو زد، شكرًا للحلويات الرائعة شكرًا للصديقة هند الغيثي شكرًا على كل من حضر والمطربات الرائعات والمطربين الرائعين والفرقة.. شكرًا للمصورات .. شكرًا للدي جي “.

ونشرت ” الحربي ” مقطع فيديو من الفندق التي تقضي به شهر العسل مع زوجها التي تعمدت إخفاء هويته، والمطل على البحر في محافظة جدة.

وقالت ” بوريكم الإطلالة كيف هاذي من أكبر سويتات في بارك حياة (..) شوفو كيف جدًا راقي ورائع أنصح فيه المتزوجين وحق الناس اللي تبي تسوي استجمام، الحمدلله عندنا بحر جميل ليش الواحد يسافر، عندنا خضرة وأكل نظيف وتعاملهم راقي، هذه للأمانة ثاني مرة أنزل فيه، بس أول مرة آخذ سويتات، شكرًا للإدارة، شوفو ماشا الله “.

وكانت نصرة الحربي احتفلت بحفل زفافها مساء أمس، وسط حضور عدد من الفنانين ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

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