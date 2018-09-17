” التعليم ” تكشف عن قرار بشأن مسؤولي التحول الرقمي

علي القحطاني(صدى):

أكدت مصادر، أن وزارة التعليم شددت على ضرورة تفعيل الدعم والتعريف والتوعية بمشروع بوابة المستقبل لجميع الفئات المستهدفة بالمدرسة، لما في ذلك من أهمية، مع ضرورة التأكيد على تخصيص حصص مكتبية لمسؤولي ومسؤولات التحول الرقمي بالمدارس.

وأوضحت، أن الوزارة أكدت على عدم إسناد مهام الإشراف على الطالبات والطلاب بالفسحة أو قبل الدوام وبعده أو حصص انتظار ونشاط لمسؤولي ومسؤولات التحول الرقمي، مشددة على أهمية المهام المسندة لمسؤولي ومسؤولات التحول الرقمي، لافتة إلى حجم الأعمال التي يقومون بها.