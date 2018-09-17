ضبط شقة سكنية تبيع حلوى شعر البنات بطريقة عشوائية بالجبيل

ضبط مراقبو بلدية محافظة الجبيل شقة سكنية استخدمتها مجموعة من العمالة الجائلة تبيع ” حلوى شعر البنات ” ، المتمركزة عند إشارات مرورية وأمام المحلات التجارية بطريقة عشوائية وغير مستوفاة للاشتراطات الصحية.

وعن ذلك، أبان المهندس صالح بن محمد القرني، رئيس بلدية محافظة الجبيل، أنه تم ضبط العمالة بممارسة العمل على إنتاج وتحضير ” حلوى شعر البنات ” ، وتمت مصادرة كميات كبيرة من المواد المعدة، أغلبها كان معدًا للتوزيع.

وذكر ” القرني ” أنه تم مصادرة العديد من الأدوات والمعدات ومكائن التغليف وأكياس من السكر؛ لإعداد الحلوى وكذلك أداة لطباعة تاريخ الصلاحية وصبغات صناعية مضرة بصحة المستهلك، وتم إغلاق الموقع والقبض على العمالة واستدعاء صاحب المعمل لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.