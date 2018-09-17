كاتب سعودي يكشف حقيقة الحادث الذي وقع بجنازة نزار قباني

نايف السالم(صدى):

كشف الكاتب السعودي حمد الماجد، مدير المركز الإسلامي بلندن سابقًا، عن حقيقة وتفاصيل الحادثة التي وقعت في أثناء جنازة الشاعر السوري نزار قباني، فبالرغم من مرور 20 عامًا على الحادثة، إلا أنها ما زالت تطارده حتى الآن.

وكانت ” فبركة ” صحفية بالصفحة الأولى من إحدى الصحف، أسفرت عن قيام عدد من المتشددين بإحداث ضجة، والاعتراض على صلاة الجنازة الخاصة بالشاعر الراحل، حتى كادوا أن يقذفوا بها خارج المركز الإسلامي، فيما ألمحت وسائل إعلام لبنانية، إلى أن غازي القصيبي قد تدخل وقتها، وتوصل لحل وسط، منعًا لتفاقم الأمر، وهو الصلاة على جثمان ” قباني ” عند باب المسجد داخل حرمه، في حين وقف الناس حوله امتدادًا إلى باحة المسجد.

ومن جانبه، روى ” الماجد ” تفاصيل الواقعة، قائلًا: ” خمسة آلاف مصلٍّ، ومعهم عشرات من السفراء والدبلوماسيين العرب، يتقدمهم السفير المتيم بنزار قباني الدكتور غازي القصيبي، سفير السعودية في لندن آنذاك صلوا الجنازة، وأنا لم أفاوض في هذا الشأن لا متشددًا ولا متفلتًا ” .

وتابع: ” أحضرت الجنازة في ضحى يوم الجمعة، ووضعت في الجانب الأيمن من المسجد، وادعة ساكنة هادئة حتى صلى عليها المسلمون، وكانت الأمور ستجري طبيعية 100% ، لولا أن شابًا قام في الناس متحدثًا بعد الفراغ من صلاة الجمعة وقبل صلاة الجنازة، وقال بلغة هادئة إن هذه الجنازة للشاعر نزار قباني الذي ينسب إليه في شعره سخرية بالدين وشعائره، ولهذا لا يجوز أن يصلى عليه، فاعترضه مصلون آخرون ” .

وأردف ” الماجد ” : ” حينها، تدخل الإمام بسرعة وهو في محرابه وفض النقاش بحكمة لافتة، وقال: إننا سنصلي على الجنازة فمن أحب أن يصلي معنا فأهلا به ومن لا يرغب في الصلاة عليه فلينصرف مشكورًا، فصلى عليه الأغلبية الساحقة ” .

واستكمل الكاتب السعودي حديثه، قائلًا: ” إن ابنة نزار قباني الكبرى، وكانت تتشح بالسواد، قد دخلت عليّ في مكتبي في المركز الإسلامي قبيل الصلاة واستأذنتني أن تتقبل وأسرتها عزاء المعزين داخل قاعة الصلاة بالمسجد، فقلت لها إن هذا لا يمكن لعدة اعتبارات منها المحافظة على أمنكم وسلامتكم، وقلت لها: إننا في المركز لا نملك إلا رجلي أمن فقط، ويصعب أمام مصلين بالألوف أن يحميكم رجلان، وإن أصررتم على تقبل العزاء داخل المصلى فهذا قد يتسبب في مشكلة خطيرة وأنا لن أتحمل أية مسؤولية ” .

واستطرد: ” فردت علي بلغة غاضبة وقالت: لو كان أبي حيا لهجاكم أيها المتشددون ” ، مضيفًا: ” بطبيعة الحال لم يكن المجال مناسبًا للجدل، خاصة أنها مكلومة ومفجوعة بموت أبيها، وإلا لأخبرتها أن هؤلاء المتشددين الذين حشرتني معهم في صولة غضب وحزن، يعتبرون أن المسجد المركزي مسجد ضرار فلا يجيزون الصلاة معنا ولا خلف أئمتنا ” .