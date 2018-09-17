” فيديو ” يوثق لحظة هروب الحوثيون بمعركة الكيلو 16 بالحديدة

فهمي محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، حالة هروب مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة الإيرانية، عند تقدم ألوية العمالقة المنضوية تحت راية الجيش اليمني نحو كيلو 16 بالحديدة.

ووثق الفيديو ارتباك الحوثيون ومحاولتهم الهرب بواسطة سيارة ودراجات نارية، حيث قاموا بإشعال النار في الإطارات من أجل التمويه.

من الجدير بالذكر أن قوات ألوية العمالقة حققت تقدمًا جديدًا في معركتها ضد مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران بمدينة الحديدة غربي اليمن.