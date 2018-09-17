منتجات ” أبل ” تتسبب في مرض خطير

واشنطن(صدى):

دمجت شركة ” أبل ” لأول مرة في ساعتها ” ووتش 4 ” مستشعرًا يقرأ التخطيط الكهربائي للقلب؛ فيما أطلق طبيب القلب الأمريكي ديفيد براون بجامعة واشنطن، تحذيرًا من الآثار السلبية التي تسببها الساعة.

وأوضح الطبيب، أنه ليس منطقيًا أن يتلقى مستخدم رسالة تحذيرية من ساعته تنبهه بأنه يعاني من عدم انتظام ضربات قلبه، ذاكرًا مثال: ” شاب عمره 30 عاماً يحصل على إشعار من ساعته بأنه معرض للإصابة بسكتة قلبية بسبب عدم انتظام ضربات قلبه.. ماذا يمكن أن يحدث له؟ ”

وأكد أن نظام تخطيط القلب من أبل لا يستهدف فقط الذين يعانون الرجفان الأذيني، وهي المجموعة الأكثر تعرضاً لخطر تشوهات القلب المؤدية للسكتة القلبية، بل كل المستخدمين بمختلف الأعمار حول العالم.

وشدد الطبيب الأمريكي، على أن ميزة ” أبل ” الجديدة غير مناسبة أيضًا لمرضى الرجفان الأذيني، الذي يصيب كبار السن غالبًا من عمر 60 إلى 80 وما فوق، وبالتالي فهو ليس مثاليًا للشباب.