بالفيديو.. ” كوستا ” يعلق على واقعة البصق على لاعب ساسولو

طلال الغامدي(صدى):

اعتذر اللاعب البرازيلي دوجلاس كوستا لجماهير ناديه يوفنتوس بعد نيله بطاقة حمراء في الثواني الأخيرة من المباراة ضد فريق ساسولو التي أقيمت أمس الأحد، في المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقام ” كوستا ” بالبصق في وجه لاعب ساسولو فيديريكو دي فرانشيسكو أوزيبيو، حيث كان قد تلقى أيضًا بطاقة صفراء قبل طرده بدقيقتين؛ ليقوم حكم اللقاء بإشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب وطرده بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.

وقال اللاعب الدولي عبر حسابه الرسمي على ” إنستجرام ” معتذرًا: ” أريد أن أعتذر لمشجعي يوفنتوس على ردة الفعل غير الملائمة خلال المباراة. أتقدم أيضًا بالاعتذار لزملائي الذين وقفوا بجانبي دائمًا في الأوقات الجيدة والسيئة. ”

ومن جانبه، صرّح ” ماسيميليانو أليجري ” مدرب يوفنتوس عن الواقعة، إنّ كوستا ربما كان غاضبًا من خطأ حصل قبل ذلك، لكن لا يهم، لأن أمورًا كهذه يجب ألا تحدث أبدًا، لافتًا إلى أن الأمر الوحيد الذي يجب أن نتجنبه هو الاستجابة للاستفزاز؛ فيما يواجه كوستا احتمال التعرض لعقوبة قاسية على خلفية ما قام به.