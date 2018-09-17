بالفيديو.. حرس الحدود يرصد أكبر الحيتان على سواحل عسير

أبها(صدى):

تشكلت لجنة عاجلة، من حرس الحدود والثروة السمكية وبلدية القحمة للتخلص من جثة كائن بحري من نوع ” الحوت الأحدب ” نافق على ساحل البحر الأحمر في القحمة بمنطقة عسير.

وأكد تقرير فني، أنه يصعب تحديد تاريخ النفوق لتحلل الجسم وتعفنه بشكل كبير، ما يدل أن النفوق له داخل البحر أكثر من 5 أيام؛ فيما ستعمل اللجنة على دفن الكائن بمسافة 10 أمتار عن الشاطئ وعن المتنزهين.

ويأتي ذلك للاستفادة من جسمه بعد التحلل والاستفادة من الهيكل الخارجي له لتحنيطه ووضعه في أحد المتاحف المهيئة والموجودة بالمنطقة.

ومن الجدير بالذكر، أن الكائن البحري شوهد وهو يبعد عن مرسى الصيادين بـ 5 كيلو داخل البحر، وهو من أكبر الكائنات البحرية وتعيش بالمحيطات ويصل طولة تقريبا 15 متر للحيتان البالغة، ومحيط الجسم يتراوح من 4-6 متر تقريبًا، وهو من فصيلة الحيتان البالينية، ويتواجد أحيانًا هذا النوع من الحيتان بالبحر الأحمر.