سيارة ” تسلا ” تتعرض للسرقة بواسطة ” هاتف “

واشنطن(صدى):

تعرضت سيارة تسلا ” موديل 3 ” للسرقة بحيلة تقنية بسيطة من أحد المراكز التجارية بالولايات المتحدة استخدمها لص سيارات، الذي ابتعد بالسيارة دون استخدام مفتاحها.

ومن جانبه، أوضح خبير كمبيوتر إن المشتبه به دخل على خدمة العملاء في تسلا لإضافة السيارة إلى حسابه بموقع الشركة بواسطة رقم تعريف السيارة عن طريق هاتفه الذكي؛ حيث نجح بعدها في فتح المركبة وقيادتها دون الحاجة إلى مفتاح.

وتمكنت السلطات الأمريكية، من تعقب اللص وضبط السيارة في ولاية تكساس بعد أكثر من 1600 كيلومترًا من مكان السرقة في ولاية مينسوتا.