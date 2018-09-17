تعرض 8 طلاب لحادث سير إثر إنقلاب مركبتهم بالبدائع

سالم المطيري(صدى):

شهدت محافظة ” البدائع ” بمنطقة القصيم، تعرض 8 طلاب من المرحلة المتوسطة لحادث سيارة؛ وذلك بعد أن انقلبت سيارتهم أثناء عودتهم من المدرسة وأُصيب عدد منهم للكسور والكدمات، وذلك وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وبالتطرق لتفاصيل الحادث، انقلبت سيارة 8 طلاب في محافظة ” البدائع ” بمنطقة القصيم، أثناء توجههم إلى منازلهم في القبعية؛ ونتج عنه كسور وكدمات للبعض منهم ولا يزال 4 منهم بالمستشفى حتى الآن.

وناشد أولياء الأمور إدارة التعليم بتوفير وسائل نقل خاصة بالمدارس، أسوة بالأعوام الماضية، خاصة وأن الدراسة بدأت منذ ثلاثة أسابيع.