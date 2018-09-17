” غرفة الرياض ” تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت غرفة الرياض، باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة للجنسين، بدءً من اليوم الاثنين وينتهي يوم الخميس بتاريخ 20/9/2018.

وأوضحت الغرفة أن الوظائف المتاحة لحملة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس؛ وذلك للعمل في عدد من شركات القطاع الخاص.

وأضافت أن الوظائف تحت مسميات ” بائع، مسؤولة مركز اتصال، موظف مبيعات، مسؤول مستودع، معلمة لغة إنجليزية، مديرة مركز تدريب، أخصائي موارد بشرية، واستشاري مبيعات “.

كما أشارت الغرفة إلى أن العمل سيكون في ” شركة اني وداني التجارية، وشركة سمسا للنقل السريع المحدودة، وشركة دهانات الجزيرة، بالإضافة إلى مدارس الروضة الشاملة وأكاديمية الجزيرة العالمية للتدريب والتطوير وشركة احمد عبدالله العيسى.

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