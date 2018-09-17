بالصور.. استعادة 25 ألف م2 من الأراضي المعتدي عليها ببيشة

أبها(صدى):

شنت بلدية محافظة بيشة جولات ميدانية شملت مواقع متفرقة شرق المحافظة وجنوبها؛ للوقوف على المخالفات وإزالتها.

وتمكنت البلدية من استعادة 25 ألف متر مربع بعد تنفيذ الإزالات على الأراضي التي اعتدى عليها بعد الأشخاص وتحديدها بالعقوم الترابية والأسلاك الشائكة وتسوير بعضها.

ومن جانبه، أكد رئيس بلدية بيشة المهندس مصلح بن صالح العلياني، أنه تم مصادرة أكثر من ١٠ آلاف من البلك الجاهز للبناء، لافتًا إلى أن البلدية تواصل حملتها الرقابية، وسيتم رصد أي مخالفة والتعامل معها.

يُذكر أن بلدية محافظة بيشة تمكنت خلال الأيام الماضية من استعادة 80 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية جنوب المدينة وحي ” جميع “.