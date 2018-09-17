فورد S-Max وجالاكسي يحصلان على محركات ديزل مطورة ونواقل حركة أكثر سلاسة

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

ربما تشير الشائعات الي وقف فورد انتاج سيارات S-Max وجالاكسي ولكن الشركة رفضت هذه التقارير مؤخراً مؤكدة أنها لا تنوي ذلك خاصة في المستقبل القريب وقامت بتوفير نسخ محدثة من السيارتين الـMPV من خلال النسخ الديزل الجديدة بمحرك 2 لتر ايكوبلو بقوة 118 حصان و148 حصان و187 حصان وهذه المحركات تتوفر بشاحن توربيني وحيد أما النسخ بشاحنين توربينيين فتصل الي 237 حصان.

وتعمل المحركات الديزل مع ناقل حركة مانيوال من 6 سرعات أو أوتوماتيك من 8 سرعات وبنظام دفع أمامي أو كلي كما قام المهندسون في فورد بتطوير ناقل الحركة الأوتوماتيك ليوفر تشغيل أكثر نعومة وتحسين في استجابة الناقل مع زيادة الكفاءة في استهلاك الوقود .

كما سيتوفر للسيارتين مثبت سرعة قابل للتكيف مع نظام ستوب جو وناقل أوتوماتيك من 8 سرعات مع نظام مطور لرصد البقع العمياء يرصد السيارات حتى 18 متر كما غيرت فورد مكان المكابح الالكترونية لجانب السائق. كما وفرت فورد في نسخة S-Max in Vignale تكنولوجيا القضاء على الضوضاء بصورة قياسية كما شملت الاضافات مكابح حمراء ولون فضي Diffuse أو أزرق كرومي.