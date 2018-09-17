بالفيديو.. طالب بتعليم المدينة يبتكر طريقة لمعالجة التغير المناخي بواسطة ” الفئران “

نايف السالم(صدى):

نجح الشاب سلطان المطيري، الطالب بإحدى مدارس تعليم المدينة المنورة، في التوصل إلى طريقة يمكن من خلالها معالجة مشكلة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الأرض، وتتمثل هذه الطريقة في استخدام مادة مستخلصة من ” دماء الفئران ” .

ومن جانبه، أوضح ” المطيري ” ، أن الحرارة المهدرة، تعد أكبر مسبب لمشكلة التغير المناخي، مبينًا أنه يمكن تخزين هذه الحرارة المهدرة باستخدام مادة ” الأدينوسين ثلاثي الفوسفات ” ، المستخلصة من دماء الفئران، فضلًا عن التقليل من حدة التغير المناخي.

وكشف الطالب بـ ” تعليم المدينة ” ، عن مدى استفادة المدن الصناعية من هذا المشروع، مؤكدًا إنه سيساعد في تقليل كمية الحرارة التي تستهلكها المصانع، الأمر الذي سيؤدي للحفاظ على المناخ، بالإضافة لتقليل تكلفة الإنتاج، وخفض أسعار المنتجات.