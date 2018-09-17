” المطيري ” يسلم مواطن مكافأة مالية لتقديمه معلومات مهمة تتعلق بقضية جنائية

سعيد العجل(صدى):

بناءًا على توجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض الأمير/ فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” سلّم سعادة مدير شرطة منطقة الرياض اللواء/ فهد بن زيد المطيري مكافأةً ماليةً للمواطن/محمد بن علي البريكي لمساهمته وتعاونه مع الأجهزة الأمنية في تقديم معلومات هامة تتعلق بقضية جنائية، ونقل له سعادته شكر سموه وتقديره لاستشعاره بالمسؤولية الأمنية والإجتماعية ، فيما أعرب المواطن/ محمد البريكي عن فخره واعتزازه بذلك مثمناً لسموه الكريم حرصه واهتمامه ومشيراً لما يقدمه رجال الأمن بتوجيهات ولاة الأمر ” حفظهم الله ” من جهود في حفظ أمن المجتمع وسلامته واستقراره.

وفي ذات السياق، تم تكريم المقيم/ نياز باد شاه باكستاني الجنسية , الذي يعمل بمهنة سائقاً للأجرة لقاء أمانته وحرصه في تسليم مفقودات ومقتنياتٍ ثمينة لأحد مراكز الشرطة عثر عليها بمركبته تعود لأحد المواطنين , مؤكداً بأنه عكس بذلك أنموذجاً مشرفاً للأمانة والإخلاص.