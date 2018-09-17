جمعية الأطفال المعوقين تكشف عن وظائف إدارية وطبية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جمعية الأطفال المعوقين عن حاجتها لكفاءات متخصصة، للعمل بمسمى طبيب تأهيل، ومدير موارد بشرية، ومدير مركز إعلامي، بمقرها الرئيسي في الرياض، مشترطةً أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ووضعت الجمعية عدة شروط، وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 40 عاماً ولا يزيد عن 50 عامًا، وألا تقل خبراته في المجال عن عشرة أعوام بعد درجة البكالوريوس في التخصص أو ستة أعوام بعد درجة الماجستير في التخصص؛ بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً، وأن يقدم مع الطلب ثلاث شهادات تزكية من الجهات التي عمل بها.

وأشارت الجمعية إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي يوم الأربعاء بتاريخ 2018/10/31م، على أن ترسل الطلبات مع صورة شخصية ومختصر للسيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected] .