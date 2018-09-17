شركة ” الشايع ” تعلن عن ملتقى توظيف نسائي
كشفت شركة ” الشايع ” الدولية للتجارة عن ملتقى توظيف نسائي والقبول فوري في مدينة الرياض؛ للعمل في مجال المبيعات، وفقًا للمسميات التالية ” ممثلة مبيعات، ومساعدة مديرة فرع، ومديرة فرع ” .
وأوضحت الشركة أنه يجب توافر الشروط التالية في المتقدمات:
– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية
– العمر من 19 إلى 40 سنة.
وأشارت الشركة أن موعد المقابلة اليوم الاثنين بتاريخ 1440/01/07هـ الموافق 2018/09/17م من الساعة 9:30 صباحاً إلى الساعة 1 ظهرا، بمول الرياض بارك ” مقر إدارة شركة الشايع الدولية – (البوابة الاقتصادية) بوابه رقم 5 ، مخرج 8 حي قرطبة، مدينة الرياض ” .
كما دعت المتقدمات بضرورة إحضار نسخة من السيرة الذاتية، و نسخة من بطاقة الأحوال.
ريم العوفي[ عدد التعليقات: 349 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله بس الجنسية والعمر فقط !
ياريت أغلب الشركات مثل شركة الشايع
لإن معظم الشركات لجونا بالخبرة
والانجليزي وشروط تعجيزية .