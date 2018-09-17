شركة ” الشايع ” تعلن عن ملتقى توظيف نسائي

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” الشايع ” الدولية للتجارة عن ملتقى توظيف نسائي والقبول فوري في مدينة الرياض؛ للعمل في مجال المبيعات، وفقًا للمسميات التالية ” ممثلة مبيعات، ومساعدة مديرة فرع، ومديرة فرع ” .

وأوضحت الشركة أنه يجب توافر الشروط التالية في المتقدمات:

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية

– العمر من 19 إلى 40 سنة.

وأشارت الشركة أن موعد المقابلة اليوم الاثنين بتاريخ 1440/01/07هـ الموافق 2018/09/17م من الساعة 9:30 صباحاً إلى الساعة 1 ظهرا، بمول الرياض بارك ” مقر إدارة شركة الشايع الدولية – (البوابة الاقتصادية) بوابه رقم 5 ، مخرج 8 حي قرطبة، مدينة الرياض ” .

كما دعت المتقدمات بضرورة إحضار نسخة من السيرة الذاتية، و نسخة من بطاقة الأحوال.