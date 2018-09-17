” الفيصل ” يتسلم التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة
تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، بمقر الإمارة في جدة اليوم ، التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة .
وتضمن التقرير الذي سلمه لسموه مدير فرع ديوان المراقبة العامة بالمنطقة سعد القثامي نتائج تقويم أداء القطاعات والأجهزة الخدمية بالمنطقة خلال العام الماضي ، والمقترحات والحلول المناسبة التي تسهم في رفع مستوى أداء تلك الجهات والارتقاء بالمهام الموكلة إليها بما يتوافق ورؤية المملكة 2030 .
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 469 ] نشر منذ 59 دقيقة
1- قصيدة أبي منه الخير
للشاعر خالد الفيصل :
أبي منه الخبر و يقول للّه
لفى المرسول ما عيَّن محلَّه
و قلبي تايهٍ من عام الاوّل
ألا يا الله يسّر من يدلّه
خذاه اللّي على خدَّه علامه
سوادة غيم في شمسٍ مطلّه
سرقني ما دريت انّه سرقني
سلبني و أحسب إني فاطنٍ له
انا يوم أرسل عيونه لقلبي
عطيته مهجتي و المعطي الله
نصف زين الخلايق في عيونه
و باقي الزين في باقيه كلّه
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 369 ] نشر منذ 49 دقيقة
قصيدة أبي منه الخير
للشاعر الامير خالد الفيصل من اجمل القصائد التي تغني بها فنان العرب محمد عبده