” الفيصل ” يتسلم التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة

جدة(صدى):

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، بمقر الإمارة في جدة اليوم ، التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة .

وتضمن التقرير الذي سلمه لسموه مدير فرع ديوان المراقبة العامة بالمنطقة سعد القثامي نتائج تقويم أداء القطاعات والأجهزة الخدمية بالمنطقة خلال العام الماضي ، والمقترحات والحلول المناسبة التي تسهم في رفع مستوى أداء تلك الجهات والارتقاء بالمهام الموكلة إليها بما يتوافق ورؤية المملكة 2030 .