فهد الأنصاري يثير غضب جماهير الاتحاد.. ويرد: سوء ظن

نواف السالم(صدى):

أثار لاعب وسط الاتحاد السابق والفيصلي الحالي الكويتي فهد الأنصاري، غضب جماهير الاتحاد معتبرين تصريحاته شماته في وضع الفريق الحالي.

وقال اللاعب في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر “، مقتبسًا من الروائي المصري نجيب محفوظ ” لا تجعل الناس تندم على معرفتك، أجعل الناس تندم على خسارتك “.

واعتبر جماهير الاتحاد هذه التغريدة ” شماتة ” من اللاعب بعد تركه النادي خاصة في ظل الأوضاع الغير مستقرة التي يعاني منها خلال هذه الفترة وخسائره المتتالية.

ومن جانبه رد اللاعب على الاتهامات الموجهة إليه بـ” الشماتة ” وغضب جماهير الاتحاد، قائلًا ” لكل من أساء الظن في تغريداتي أنها شماته للإتحاد أو من هذا القبيل الله يسامحه كنت أتكلم عن شخصية عظيمة (عمر المختار) ومن المستحيل أن أتكلم بسوء ضد فريقي السابق وأكن له كل الإحترام والتقدير و أتمنى للإتحاد التوفيق دائماً وتركيزي الآن منصب مع فريقي الفيصلي والله ولي التوفيق “.

يُذكر أن الكويتي فهد الأنصاري، انضم لصفوف الفيصلي خلال آخر أيام فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد قضائه عامين في صفوف الاتحاد.