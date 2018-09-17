أردوغان يتجه لإنشاء معتقلات جديدة بعد اكتظاظ السجون

أنقرة(صدى):

اعتقلت تركيا عشرات الآلاف من المعلمين والمحامين والطلاب والقضاة وغيرهم من المسؤولين وسط حملة لقمع المعارضة تشنها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان منذ الانقلاب الفاشل في 2016؛ فيما تعاني سجون ومرافق احتجاز تركيا البالغ عددها 384 اكتظاظًا بالفعل إذ تضم 224974 سجينًا حتى الـ 20 من مارس، وهو فائض بما يقرب من 7% عن قدرتها الاستيعابية الرسمية.

وأكدت وزارة العدل التركية، أنها ستبني 228 سجنًا إضافيًّا خلال الأعوام الخمسة المقبلة؛ حيث تحتل تركيا الآن المرتبة الثالثة من حيث امتلاك أكبر عدد نزلاء سجون لكل فرد في أوروبا إذ تتصدر القائمة روسيا أولاً ثم دكتاتورية بيلاروسيا.

ومن جانبه، أوضح متحدث باسم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض والنائب السابق، باريك ياركداش، إن أجنحة السجن المصمَّمة لاستقبال 20 شخصًا، يتم وضع 45 شخصًا بداخلها اليوم، البعض ينام على الأرض، والبعض الآخر يصاب بأمراض تنفسيّة جرّاء الاكتظاظ؛ لافتًا إلى أن الحل عند حكومة أردوغان هو مجرد مواصلة بناء المزيد من السجون.

وتتدنى ظروف السجون في تركيا؛ حيث ذكر شخص تم اعتقاله في زنزانة تابعة للشرطة بالكاد تبلغ مساحتها 10 أقدام مربعة مع أربعة رجال آخرين لمدة 24 يومًا، لافتًا إلى أنه بسبب عدم وجود مرحاض أو دش، كان يجبر على غسل نفسه من خلال توفير زجاجات مياه والتبول في الفارغ منها؛ مخنا تزداد حالات التعذيب التي تدفع البعض إلى الانتحار.