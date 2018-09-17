أردوغان يتجه لإنشاء معتقلات جديدة بعد اكتظاظ السجون
اعتقلت تركيا عشرات الآلاف من المعلمين والمحامين والطلاب والقضاة وغيرهم من المسؤولين وسط حملة لقمع المعارضة تشنها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان منذ الانقلاب الفاشل في 2016؛ فيما تعاني سجون ومرافق احتجاز تركيا البالغ عددها 384 اكتظاظًا بالفعل إذ تضم 224974 سجينًا حتى الـ 20 من مارس، وهو فائض بما يقرب من 7% عن قدرتها الاستيعابية الرسمية.
وأكدت وزارة العدل التركية، أنها ستبني 228 سجنًا إضافيًّا خلال الأعوام الخمسة المقبلة؛ حيث تحتل تركيا الآن المرتبة الثالثة من حيث امتلاك أكبر عدد نزلاء سجون لكل فرد في أوروبا إذ تتصدر القائمة روسيا أولاً ثم دكتاتورية بيلاروسيا.
ومن جانبه، أوضح متحدث باسم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض والنائب السابق، باريك ياركداش، إن أجنحة السجن المصمَّمة لاستقبال 20 شخصًا، يتم وضع 45 شخصًا بداخلها اليوم، البعض ينام على الأرض، والبعض الآخر يصاب بأمراض تنفسيّة جرّاء الاكتظاظ؛ لافتًا إلى أن الحل عند حكومة أردوغان هو مجرد مواصلة بناء المزيد من السجون.
وتتدنى ظروف السجون في تركيا؛ حيث ذكر شخص تم اعتقاله في زنزانة تابعة للشرطة بالكاد تبلغ مساحتها 10 أقدام مربعة مع أربعة رجال آخرين لمدة 24 يومًا، لافتًا إلى أنه بسبب عدم وجود مرحاض أو دش، كان يجبر على غسل نفسه من خلال توفير زجاجات مياه والتبول في الفارغ منها؛ مخنا تزداد حالات التعذيب التي تدفع البعض إلى الانتحار.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33598 ] نشر منذ 1 ساعة
أنا من رأيي
تعبي شعب تركيا في صندوق
وترسلهم للفضاء الخارجي وتفتك
وتحط الحمدين معهم في علبة نيدو فارغة
مثل عقلك أنت وأياهم
وامورك في السليم😂😂😂😂
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 469 ] نشر منذ 1 ساعة
زيادة المعتقلات بتركيا وقطر
فساد إجتماعى وأخلاقى
عدم حرية الرأى وإحترام المواطن
زيادة فى التمرد والنفور المجتمعى
حساب ومعاقبة دولية للمسئولين
رعب وخوف داخل المجتمع
عدم الثقة بين المواطن وحكومة الدولة
يؤدى إلى الإنقلاب والثورة والفوضى الإجتماعية
إنحطاط لسمعة الدولة عالميا .
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 369 ] نشر منذ 55 دقيقة
أردوغان يتجه لإنشاء معتقلات جديدة بعد اكتظاظ السجون وهبوط سعر الليرة مقابل الدولار وخسائر كبيرة للاقتصاد التركي بسبب الديون من البنوك العالمية وصعوبة تسديدها بعدة اسباب لامجال لذكرها ربما حتي القطاع السياحي و العقاري سوف يتاثر كثيرا
الواقع[ عدد التعليقات: 6466 ] نشر منذ 48 دقيقة
في بعض الدول الأوربية المجاورة لقرد خان تم الإعلان عن إغلاق معظم سجونها ولاكن الباشا العثماني يريد العودة إلى الماضي الاسود حبل المشنقة السجنون والاعدام بالخازوق الله لا يعلي له رأيه ويقتله شر قتله عاجل غير اجل