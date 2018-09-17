المملكة الأولى في البطولة العربية العسكرية السابعة في التايكوندو

علي القرني(صدى):

حقق منتخب القوات المسلحة السعودي للتايكوندو المركز الاول في البطولة العربية العسكرية السابعة والتي اقيمت في لبنان بحضور قائد الجيش بالجمهورية اللبنانية وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وكذلك رئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية / العميد : هادي بن بكر القحطاني واشراف : العميد الركن : شداد بن طالع العمري رئيس اللجنة الفنية للاتحاد العربي للتايكوندو / رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو وجاءت النتائج بحصد المنتخب السعودي العسكري للمركز الاول ب 3 ميداليات ذهب وفضيتين وبرونزية

كانت على النحو التالي :

1- اللاعب حمد المبروك حقق ذهبية 63 كجم

2- اللاعب غازي الاسمري حقق ذهبية 68كجم

3-اللاعب علي عسيري حقق ذهبية 58 كجم

4- اللاعب فهد السميح فضية 54 كجم

5- اللاعب سعود المولد فضية 80 كجم

6- اللاعب نواف ال مداوي برونزية +87

كما حصل مدرب المنتخب الوطني فهد الدويسان على كأس افضل مدرب في البطولة

وكانت البطولة برعاية قائد الجيش بالجمهورية اللبنانية ورئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية / العميد : هادي بن بكر القحطاني واشراف : العميد الركن : شداد بن طالع العمري رئيس اللجنة الفنية للاتحاد العربي للتايكوندو / رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو والمقدم البحري / عبدالله بن جارالله المالكي : رئيس الوفد السعودي والاستاذ : ابو بكر عبداللطيف كردي المستشار الفني للبطولة نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للتايكوندو ومتابعة وإشراف :هيئة عمليات القوات المسلحة السعودية من جهته رفع رئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية العميد / هادي بن بكر القحطاني التهنئة والشكر لسمو سيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ومعالي رئيس هيئة الاركان العامة بمناسبة تحقيق هذا الانجاز لا بطال القوات المسلحة وكذلك الدعم اللامحدود للرياضة والرياضيين في القوات المسلحة .