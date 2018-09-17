طبيب نساء: احتمال الولادة الطبيعية وارد مع الحقن المجهري

أماني الغامدي(صدى):

يعتبر الحقن المجهرى من أحدث وسائل علاج تأخر الإنجاب، وتخضع الزوجة قبله إلى عدة إجراءات طبية مما يساعد في نجاحه.

ويقول الدكتور أحمد عاصم الملا استشارى الحقن المجهرى وأطفال الأنابيب والمناظير النسائية، إن نسب نجاح عمليات الحقن المجهرى في مصر تتعدى نسب نجاحها في الخارج إن توفرت العوامل المحددة لها، كما يجب اختيار المكان المناسب للعملية، كونها عملية متكاملة تبدأ مع أخذ عينة الحيوانات المنوية والبويضات إلى التعامل معها معمليا حتى حقنها في رحم الزوجة وصولا بالإنجاب.

وأضاف الملا ، أن الحمل المجهرى مثل الحالات العادية وننصح المرأة بالبعد عن القلق والتوتر والالتزام بتعليمات الطبيب وزيارته بشكل دوري طوال فترة حمل، كما تستطيع المراة التي حملت عن طريق الحقن المجهرى أن تلد بالطريقة الطبيعية دون جراحة لكن الكثير من الأطباء يفضلون الولادة القيصرية لتحقيق أقصى درجة من الأمان خاصة في حالات التوءم.