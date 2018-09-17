كريم الأحمدي يعاني مع الاتحاد

نواف السالم(صدى):

أكدت صحيفة المنتخب المغربية، أن اللاعب المغربي كريم الأحمدي، المحترف في صفوف نادي الاتحاد يعيش حالة من الضغوط في الفترة الحالية، بعد تصريحات رئيس مجلس إدارة النادي، التي وعد من خلالها بإحداث ثورة في الميركاتو الشتوي، لإعادة الفريق لمساره الصحيح، عقب فشله في الفوز في مباراتين بالدوري.

وأشارت إلى أن إقالة المدير الفني الأرجنتيني، رامون دياز، جاءت بضغوط عالية على كريم الأحمدي، كونه اللاعب الأكثر خبرة في الفريق وصاحب التجارب العالمي في عدة دوريات أخرها الهولندي مع فينورد، الذي حقق معه العديد من الألقاب المحلية في هولندا.

ويذكر، أن رامون دياز أشرف على الاتحاد في 4 مباريات رسمية؛ حيث كانت البداية في مباراة كأس السوبر الذي خسره العميد أمام الهلال في العاصمة البريطانية لندن، ثم التعادل مع الوصل الإماراتي في البطولة العربية والخسارة من الشباب والقادسية على التوالي، استقبل خلالها 7 أهداف وسجل هدفين فقط كانت جميعها من نصيب كريم الأحمدي.