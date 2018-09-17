توقيع 3 اتفاقيات تعاون ” سعودية – سويسرية ” بمجالات التدريب والتعليم الفندقي

حمود العنزي(صدى):

أسفرت زيارة وفد مجلس الغرف السعودية لسويسرا مؤخرًا، عن التوقيع على 3 اتفاقيات للتعاون ” السعودي – السويسري ” في مجالات التدريب والتعليم الفندقي، وتطوير الأعمال في مجال التعليم المدرسي، والدراسات التنفيذية والعليا الجامعي.

وشهدت الزيارة، مناقشة سبل تطوير العلاقات التجارية والفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، حيث أكد الأمين العام للمجلس الدكتور سعود المشاري، أن مشاركة المجلس في أعمال اللجنة السعودية السويسرية المشتركة، تعكس تعاظم دور قطاع الأعمال السعودي في تعزيز الشراكات التجارية الدولية للمملكة.

كما تضمنت الزيارة، مناقشة خطط المجلس، وفرص التعاون المتاحة في العديد من القطاعات الاقتصادية، في ظل رؤية المملكة 2030، في حين قام أعضاء مجلس الأعمال بزيارة البرلمان السويسري، وشركة الطاقة، ومصنع الساعات السويسرية، ومعهد الرياضة، وذلك في إطار بحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.

جدير بالذكر، أن وفد من مجلس الغرف السعودية برئاسة الأمين العام للمجلس الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري، ورئيس مجلس الأعمال السعودي السويسري صلاح القحطاني، وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين، كان قد شارك في فعاليات الدورة الحادية عشرة لأعمال اللجنة السعودية السويسرية المشتركة التي عُقدت في مدينة ” بيرن ” في سويسرا.