خطوات تساعدك لتصبح شخصا مشهورا على ” السوشيال ميديا “

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

في السنوات الأخيرة غيرت السوشيال ميديا الطريقة التي ينظر بها الناس للعالم وأسلوب عيشهم، حيث يربح الناس المال فقط من خلال نشر صورهم بروتين يومي؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبز الخطوات التي يمكن من خلالها أن تصبح شخصية فعالة على مواقع التواصل الاجتماعي.

– تسليط الضوء على تخصصك

يجب أن تبحث عن موضوع واحد وتركز عليه، فتشتيت الذهن بعدد من الموضوعات المختلفة لن يقودك إلى شيء؛ لذا لا تفسد رسائلك عن طريق النشر العشوائي.

– عدم التركيز على ” اللايكات ”

لا تجعل همك هو البحث عن ” اللايكات ” فقط، وتحاشى دائما المشاركات الباهتة، فبغض النظر عن شكل حياتك حاول أن تفصل بينها وما تريد أن تقدمه في حسابك من موضوع أنت تهتم به فعلاً.

– الاهتمام بالمتابعين

يجب أن تهتم بمن يتابعك كأنه جزء من أسرتك أو أصدقائك في الواقع الحقيقي، فلا تتوقع أن ترسل مشاركتك فقط ليتفاعل معها الناس، وأنت لا تشاركهم التفاعل؛ لهذا احرص على متابعة الحسابات التي تشابه ذوقك وتفاعل معها بالإعجاب والمشاركات وهذا سوف يقرب الناس إليك.

– الابتعاد عن العشوائية

لا تكن عشوائيًا في اتخاذ القرارات في السوشيال ميديا أو تتعامل بردة الفعل، فأن تجعل الناس يعجبون بأشيائك هي مهارة ليست سهلة في كل الأحوال ولن تستطيع ذلك دون استيعاب ما يفعله الآخرون لكي يحققوا ذلك.