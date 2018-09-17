خطوات تساعدك لتصبح شخصا مشهورا على ” السوشيال ميديا “
في السنوات الأخيرة غيرت السوشيال ميديا الطريقة التي ينظر بها الناس للعالم وأسلوب عيشهم، حيث يربح الناس المال فقط من خلال نشر صورهم بروتين يومي؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبز الخطوات التي يمكن من خلالها أن تصبح شخصية فعالة على مواقع التواصل الاجتماعي.
– تسليط الضوء على تخصصك
يجب أن تبحث عن موضوع واحد وتركز عليه، فتشتيت الذهن بعدد من الموضوعات المختلفة لن يقودك إلى شيء؛ لذا لا تفسد رسائلك عن طريق النشر العشوائي.
– عدم التركيز على ” اللايكات ”
لا تجعل همك هو البحث عن ” اللايكات ” فقط، وتحاشى دائما المشاركات الباهتة، فبغض النظر عن شكل حياتك حاول أن تفصل بينها وما تريد أن تقدمه في حسابك من موضوع أنت تهتم به فعلاً.
– الاهتمام بالمتابعين
يجب أن تهتم بمن يتابعك كأنه جزء من أسرتك أو أصدقائك في الواقع الحقيقي، فلا تتوقع أن ترسل مشاركتك فقط ليتفاعل معها الناس، وأنت لا تشاركهم التفاعل؛ لهذا احرص على متابعة الحسابات التي تشابه ذوقك وتفاعل معها بالإعجاب والمشاركات وهذا سوف يقرب الناس إليك.
– الابتعاد عن العشوائية
لا تكن عشوائيًا في اتخاذ القرارات في السوشيال ميديا أو تتعامل بردة الفعل، فأن تجعل الناس يعجبون بأشيائك هي مهارة ليست سهلة في كل الأحوال ولن تستطيع ذلك دون استيعاب ما يفعله الآخرون لكي يحققوا ذلك.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33598 ] نشر منذ 1 ساعة
والله ثم والله ثم والله
لو أبي الشهرة
لأدخل لها من أووووووووسع أبوابها
ولأخليها هي الي تجيني
مو بنا الي أدور لها
نملك جميع الأمكانيات
المطلوبة
لكن والله لاأنصح بها
ماوراها الا وجع الرااااااس🤕
خلك ماشي مع الجدار
ترى الزمن هذا يخوف😐
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31314 ] نشر منذ 1 ساعة
الواحد يكون مشهر بالخير والاخلاق الطيبه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31314 ] نشر منذ 1 ساعة
الواحد يكون.مشهور بالخير والاخلاق الطيبه
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 469 ] نشر منذ 1 ساعة
الشهرة فى وسائل التواصل الإجتماعى تؤدى إلى المعتقلات .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33598 ] نشر منذ 53 دقيقة
كمن مشهور في الأرض
لكن لاأحد يعلم عنه في السماء
وكمن شخص لاأحد يعلم عنه في الأرض
ولكنه مشهور في السماء😐
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10104 ] نشر منذ 43 دقيقة
انشهد👌ياالفارسه💕
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31314 ] نشر منذ 18 دقيقة
فينك البارح ماعد لقيتك كل ما دخلت خبر لقيت حرب البسوس