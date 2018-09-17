محافظ الأفلاج يوجه بالتحقيق في اختلاف لون بنزين 91 بعد شكاوى الأهالي

حمود العنزي(صدى):

تفاعلت بلدية الأفلاج مع توجيه المحافظ المكلف إبراهيم المزروع، بالتحقيق في مقطع اختلاف ألوان ” بنزين 91 ” ؛ حيث قامت بسحب عينات من محطات الوقود بالمحافظة، وتم إرسالها للجهات ذات الاختصاص بمدينة الرياض؛ للتأكد من خلو الوقود من أي سوائل أخرى.

وكان أهالي الأفلاج قد طالبوا الجهات المسؤولة، بزيادة الرقابة والحملات التفتيشية على محطات البنزين للتأكد من عدم خلطه بالماء؛ بعد انتشار مقطع فيديو أظهر قيام شخص بتصوير سبع قوارير صغيرة تم تعبئتها بوقود ” بنزين 91 “ من عدد من محطات الوقود داخل المحافظة هناك شكوك حول خلطها بالماء.

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