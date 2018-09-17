توجيهات عليا بإيقاف دخول الرعاة ومواشيهم من دول الخليج لمدة 5 سنوات

محمد السعران(صدى):

صدر أمر سام يقضي بإيقاف دخول الرعاة ومواشيهم من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول المجاورة إلى المملكة لأجل الرعي ابتداء من تاريخ -1-1-1440هـ، ووضع خطة زمنية بالتعاون مع تلك الجهات لعودة الرعاة ومواشيهم الموجودين في المملكة إلى دولهم.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل أن الأمر السامي الكريم يأتى تدعيماً لرؤية المملكة 2030 التي تسعى للمحافظة على الموارد الحيوية، وتدعيماً لجهود المملكة في المحافظة على البيئة، وتعظيم الاستفادة من الموارد الحيوية والمحافظة عليها.

وأشار إلى أن الوزارة تعتبر أن الأمر السامي الكريم يدعم جهوداً بدأتها الوزارة في هذا السياق؛ مثل تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف بتاريخ 25-2-1440، مع وضع بدائل لذلك.

ويتوقع أن توفر المملكة بعد تطبيق القرار أكثر من 8 مليارات م3 من مخزون المياه الجوفية سنويا، إضافة إلى بدء الوزارة تطبيق استراتيجيتيْ المياه 2030 والبيئة اللتين أقرهما مجلس الوزراء أيضا، إضافة إلى مبادرات التحول الوطني 2020 في مجال البيئة والمياه والزراعة.