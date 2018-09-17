تعليم مكة يوقع شراكة مجتمعية مع لجنة التنمية الاجتماعية بحي النوارية

محمد السعران(صدى):

وقعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عقد شراكة تعليمية مجتمعية مع لجنة التنمية الاجتماعية بالنوارية صباح اليوم الاثنين الموافق: 7/ 1/ 1440هـ بمكتب المدير العام للتعليم، حيث مثل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة مديرها العام الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي، فيما مثل لجنة التنمية الاجتماعية بالنوارية رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أشرف بن سالم خراط، وذلك بحضور مستشار المدير العام الدكتور خالد أبو حفاش، والمدير التنفيذي للجنة الاجتماعية الأستاذ وليد العمري، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ مشعل العتيبي.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز التعاون المشترك بين إدارة تعليم مكة ولجنة التنمية الاجتماعية بالنوارية في البرامج والأنشطة التربوية والخدمات الإرشادية والاستشارية والأدوار الاجتماعية والتربوية وخدمة حي النوارية والبيئة المحيطة بالمدارس والعمل التطوعي والمهرجانات والبرامج المجتمعية، والبرامج التدريبية والمهنية وفعاليات الإجازات المتنوعة، وأندية الأحياء المدرسية وأنشطتها التعليمية والترويحية.

وعبّر المدير العام للتعليم الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي عن سعادته بهذه الشراكة التعاونية مع لجنة التنمية الاجتماعية بالنوارية؛ والتي ستسهم بكل تأكيد في تحقيق التكامل التنموي في البلد الأمين وتجسيد الأهداف الوطنية والتعليمية المنشودة في إطار الخطة الاستراتيجية لتطوير مكة المكرمة التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو أمير منطقة مكة والتي تهدف في رسالتها لـ” بناء الإنسان وتنمية المكان”.

فيما أكدّ رئيس المجلس التنفيذي للجنة التنمية الاجتماعية بالنوارية الأستاذ ِأشرف خراط على أهمية هذه الشراكة المجتمعية مع قطاع التعليم بمكة المكرمة، خاصة وأنها ستقدم خدمات اجتماعية وتربوية إيجابية لسكان حي النوارية، وستكون عامل مساعد جداً لإقامة البرامج والمشروعات التي تخدم المجتمع في الحي وخاصة فئة الطلاب و الطالبات، وتوظيفها التوظيف الأمثل بما يعود عليهم وعلى وطنهم بالنفع والخير والنماء.