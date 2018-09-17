بي إم دبليو تطلق 1 Series Edition M Sport Shadow و X2 Advantage Plus رسميا

برلين(صدى):

دخلت BMW الموسم الجديد بسلسلة من التحديثات لباقة سياراتها الأوروبية بداية من أصغر سياراتها ، وفي حين لم تكشف الشركة عن الفئة الأولى الجديدة كلياً ولكنها طرحت نسخة خاصة من السيارة هي نسخة Edition M Sport Shadow , وهي مثل نسخة سابقة قدمت في العام الماضي من نفس الموديل للابقاء على تنافسية السيارة وحداثتها.

وستتوفر السيارة بداية من نوفمبر المقبل وتتوفر بجسم بثلاثة أبواب وخمسة أبواب مع دفع خلفي أو xDrive ويأتي الموديل بديل لاصدار M Sport ، وبصورة قياسية توفر للسيارة مصابيح أمامية ليد ولمسات سوداء ومصابيح ضباب ليد ومصابيح خلفية مظللة مع عجلات ألومنيوم سوداء جت 18 بوصة وشبكة تهوية سوداء لامعة ولمسات سوداء كرومية لمخارج العادم.

كما تأتي بتبطين خاص لسقف السيارة من BMW Individual ومقاعد رياضية قماشيه بلمسات رمادية كما ستعرض الشركة نسخ X1 وX2 في نوفمبر في اصدارات جديدة هي sDrive20d بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2 لتر تيربوديزل بقوة 190 حصان ترسل للعجلات الأمامية من ناقل حركة ستبترونيك من 8 سرعات وبما يمكن السيارة من التسارع في 7.9 ثانية.

أما بالنسبة لنسخة X2 في اصدار xDrive18d فيأتي بقوة 150 حصان وناقل حركة ستبترونيك من 8 سرعات وتسارع في 9.4 ثانية .