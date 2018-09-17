الحالات التي تستوجب استشارة الطبيب عند ” الشخير “

برلين(صدى):

كشف الدكتور أوسو فالتر، طبيب الأنف والأذن والحنجرة الألماني، عن الحالات التي تستدعي استشارة الطبيب عند ” الشخير ” ، موضحًا أنه يجب الذهاب للطبيب في حالة المعاناة من انقطاع النفس تمامًا لبعض الوقت، نظرًا لأن ذلك يشير لارتفاع خطر الإصابة بأزمة قلبية، أو سكتة دماغية.

وبيّن ” فالتر ” ، أن ” الشخير ” يستلزم استشارة الطبيب أيضًا، عند الشعور بالتعب والإرهاق نهارًا، فقد يعود أسباب ” الشخير ” في هذه الحالة إلى تضخم اللوزتين، أو ما يعرف باسم ” البوليبات ” ، وهي نمو غير طبيعي للأنسجة من الأغشية المخاطية.

وأشار الطبيب الألماني، إلى أنه في حال لم يعود ” الشخير ” لهذه الأسباب، فيجب مواجهته حينها من خلال تغيير أسلوب الحياة، أي إنقاص الوزن.