الحالات التي تستوجب استشارة الطبيب عند ” الشخير “
كشف الدكتور أوسو فالتر، طبيب الأنف والأذن والحنجرة الألماني، عن الحالات التي تستدعي استشارة الطبيب عند ” الشخير ” ، موضحًا أنه يجب الذهاب للطبيب في حالة المعاناة من انقطاع النفس تمامًا لبعض الوقت، نظرًا لأن ذلك يشير لارتفاع خطر الإصابة بأزمة قلبية، أو سكتة دماغية.
وبيّن ” فالتر ” ، أن ” الشخير ” يستلزم استشارة الطبيب أيضًا، عند الشعور بالتعب والإرهاق نهارًا، فقد يعود أسباب ” الشخير ” في هذه الحالة إلى تضخم اللوزتين، أو ما يعرف باسم ” البوليبات ” ، وهي نمو غير طبيعي للأنسجة من الأغشية المخاطية.
وأشار الطبيب الألماني، إلى أنه في حال لم يعود ” الشخير ” لهذه الأسباب، فيجب مواجهته حينها من خلال تغيير أسلوب الحياة، أي إنقاص الوزن.
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 465 ] نشر منذ 59 دقيقة
عندما كنت بفرنسا
كان هناك نظام جميل بغرفة النوم
فعلا نظام صحى لة فوائد صحية بين الزوجين
فى تطوير وإستمرار الحياة والمعاشرة الجنسية والصحية
غرفة النوم بها أثنين سرير أو فراش
واحد للزوجة والأخر للزوج
جربوها لها مردود ممتاز .