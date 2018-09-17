شاب يغتصب طفلة ويقتلها بعدة طعنات بأحد المساجد

القاهرة(صدى):

أقدم شاب مصري على اغتصاب طفلة وقتلها داخل مسجد، حيث استدرج الطفلة لدورة المياه الملحقة بالمسجد؛ بحجة الجلوس واللعب معها.

وبالتطرق للتفاصيل، اعترف المتهم بفعلته وأوضح أنه بسبب حمل زوجته مُنع من ممارسة العلاقة الزوجية معها، فتراكمت بداخله الرغبة الجنسية، مشيرًا إلى أنه أصبح على أتم استعداد لممارسة الجنس لتفريغ طاقته ورغباته مع أي أنثى حتى لو كانت ” طفلة ” .

وعن استدراجه للطفلة، قال المتهم أنه رأى الطفلة وهي تلهو مع شقيقها الأكبر، فقام بالنداء عليهما وطلب منهما الدخول معه للمسجد الموجود فى القرية بحجة أن يجلس معهما فيه ليعلب معهم، حيث استدرج الطفلة إلى دورة المياه الملحقة بالمسجد وطلب منها أن تنتظر حتى يأتي بشقيقها.

ثم ذهب إلى شقيقها وأخبره أن شقيقته عادت إلى المنزل، ليعود على الفور إلى دورة المياه، وأخذ يلامسها حتى قام باغتصابها، وبعد الاعتداء الجنسي على الطفلة قام بطعنها بسكين بطعنات عدة حتى لا يفتضح أمره، واستخدام خرطوم المياه لمسح الدماء التى سالت من الضحية.

وأبان أنه أثناء خروجه من دورة المياه تفاجأ بخادم المسجد متواجدًا، فأوهمه أنه كان يقضي حاجته ثم فر هاربا، حتى تمكن رجال المباحث من توقيفه.

وبفحص الكاميرات بمحيط المسجد تبين خروج المتهم من المسجد وقت الجريمة، وتبين أنه من القرية وبسؤال شهود العيان أكدوا وجوده بالقرب من المسجد وقت الجريمة.