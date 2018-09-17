الهلال الأحمر تطلع منسوبيها على المرحلة الثانية من برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية

سعيد العجل(صدى):

نظمت هيئة الهلال الأحمر السعودي ممثلة في الإدارة العامة للشؤون الادارية والمالية بالهيئة إجتماعاً لمدراء العموم ورؤساء الأقسام في المركز الرئيسي مع منسوبي وكالة التطوير وتخطيط رأس المال البشري بوزارة الخدمة المدنية هذا اليوم بمقر الهيئة بحي الصحافة حيث تم إطلاعهم على المرحلة الثانية من برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية ومنها تطبيق لائحة إدارة الأداء الوظيفي وميثاق الأداء للموظف وكيفية بناء الأهداف والجدارات وآلية ارتباط إدارات الأداء الوظيفي بالجهات الحكومية مع البرنامج بما يتوافق مع رسالة ورؤية البرنامج .

وتم خلال الاجتماع تقديم عرض عن الدليل الإرشادي للائحة إدارة الأداء الوظيفي والآلية التي سيتم العمل بها في تقييم الموظفين وطبيعة عملهم بالإضافة إلى ميثاق الأداء للموظفين.

الجدير بالذكر أن برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية الذي تم إطلاقه حرصاً من القيادة الرشيدة ، حفظها الله، يهدف الى رفع جودة أداء وإنتاجية الموارد البشرية بالمملكة، وتطوير قدراتها الوظيفية، وإعداد وبناء القادة في المؤسسات الحكومية .

وإرساء العدالة في التقييم وتطوير اداء الموظفين وتحفيزهم والرقي بعمل الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بما يتماشى مع استراتيجيات رؤية 2030 م ورفع أداء كافة قطاعات الدولة.