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  3. سفيرة الجمال العربي.. وعد تتألق بفستانها

سفيرة الجمال العربي.. وعد تتألق بفستانها

سفيرة الجمال العربي.. وعد تتألق بفستانها

12 تعليق

[ عدد التعليقات: 343 ] نشر منذ 59 دقيقة

اللبس مرة إوفر .

[ عدد التعليقات: 5426 ] نشر منذ 55 دقيقة

سيدار للستائر والأقمشه الخاصة * تمقدم ** سفيرة الجمال العربي **!!! ههههههه
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الفستان هذا * يحتاج رد من أختنا ( دانــه ) * (^_^) *

[ عدد التعليقات: 10101 ] نشر منذ 29 دقيقة

فكاهيه وعد😁بس اشلون تحملت هاالفستان الطاير☺😂

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 25 دقيقة

صراحة اللي اسمها لمى نفسي اشوفها كل ما طلعت الهبلا اللي اسمها وعد قالت جمال اخاف انك من اشكالها لا عيون ولا خشم ولا شفه بعد المصيبه انك بنت وتقولين جمال هههههههه نفسي اشوفك بس واحكم

[ عدد التعليقات: 235 ] نشر منذ 19 دقيقة

عالمييي
لازم نفخر ببنت المملكة هههههههه
اما بالنسبة ليا فانا قمر ياختي عليا

[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 11 دقيقة

عالمي
خل عنك الحسد والعنصريه.
وعد معروفه انا جميله ومن ضمن قائمة جميلات العرب والخليخ، ولا علشانها سمرا صارت عندك شينه ؟
يعني على اساس انك مررره وسيم.
ترا احب اقولك معلومه .
مو كل ابيض جميل ومو كل اسمر شين.
واحب اقولك انها كانت متزوجه لبناني وانفصلت عنه، وعندها بنت منه ، تفحط انت وشكالك تجيب مثل خلفت وعد.

[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 9 دقائق

جنوبيه وعالمي.
خلو عنكم العنصريه .
والله ان الملح كله في السمر.
تجيك الوحده بيضاء مالغه مابها نقطة حلا .
تقول كنها علبة كريم بو رده.
ولا وش رايك يا جنوبيه؟

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