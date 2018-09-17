سفيرة الجمال العربي.. وعد تتألق بفستانها

الإثنين 17
سبتمبر
جمال عربي اصيل
اللبس مرة إوفر .
سيدار للستائر والأقمشه الخاصة * تمقدم ** سفيرة الجمال العربي **!!! ههههههه
*
الفستان هذا * يحتاج رد من أختنا ( دانــه ) * (^_^) *
سفيرة الجمال العربي اي جمال الله يهديكم فرخه متمكيجه
طيب طيب
او او او ع ابليسك هذا كله فستان
ولا جلد خروف اعيد اضحى
ههههههههههههههههههه
فكاهيه وعد😁بس اشلون تحملت هاالفستان الطاير☺😂
صراحة اللي اسمها لمى نفسي اشوفها كل ما طلعت الهبلا اللي اسمها وعد قالت جمال اخاف انك من اشكالها لا عيون ولا خشم ولا شفه بعد المصيبه انك بنت وتقولين جمال هههههههه نفسي اشوفك بس واحكم
عالمييي
لازم نفخر ببنت المملكة هههههههه
اما بالنسبة ليا فانا قمر ياختي عليا
عالمي
خل عنك الحسد والعنصريه.
وعد معروفه انا جميله ومن ضمن قائمة جميلات العرب والخليخ، ولا علشانها سمرا صارت عندك شينه ؟
يعني على اساس انك مررره وسيم.
ترا احب اقولك معلومه .
مو كل ابيض جميل ومو كل اسمر شين.
واحب اقولك انها كانت متزوجه لبناني وانفصلت عنه، وعندها بنت منه ، تفحط انت وشكالك تجيب مثل خلفت وعد.
جنوبيه وعالمي.
خلو عنكم العنصريه .
والله ان الملح كله في السمر.
تجيك الوحده بيضاء مالغه مابها نقطة حلا .
تقول كنها علبة كريم بو رده.
ولا وش رايك يا جنوبيه؟
لاحو ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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لمى الحربي[ عدد التعليقات: 235 ] نشر منذ 1 ساعة
جمال عربي اصيل
ريم العوفي[ عدد التعليقات: 343 ] نشر منذ 59 دقيقة
اللبس مرة إوفر .
رااايق[ عدد التعليقات: 5426 ] نشر منذ 55 دقيقة
سيدار للستائر والأقمشه الخاصة * تمقدم ** سفيرة الجمال العربي **!!! ههههههه
*
الفستان هذا * يحتاج رد من أختنا ( دانــه ) * (^_^) *
خالــــــــــــــــد[ عدد التعليقات: 930 ] نشر منذ 47 دقيقة
سفيرة الجمال العربي اي جمال الله يهديكم فرخه متمكيجه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31310 ] نشر منذ 42 دقيقة
طيب طيب
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4304 ] نشر منذ 39 دقيقة
او او او ع ابليسك هذا كله فستان
ولا جلد خروف اعيد اضحى
ههههههههههههههههههه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10101 ] نشر منذ 29 دقيقة
فكاهيه وعد😁بس اشلون تحملت هاالفستان الطاير☺😂
عالمييي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 25 دقيقة
صراحة اللي اسمها لمى نفسي اشوفها كل ما طلعت الهبلا اللي اسمها وعد قالت جمال اخاف انك من اشكالها لا عيون ولا خشم ولا شفه بعد المصيبه انك بنت وتقولين جمال هههههههه نفسي اشوفك بس واحكم
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 235 ] نشر منذ 19 دقيقة
عالمييي
لازم نفخر ببنت المملكة هههههههه
اما بالنسبة ليا فانا قمر ياختي عليا
هزيم[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 11 دقيقة
عالمي
خل عنك الحسد والعنصريه.
وعد معروفه انا جميله ومن ضمن قائمة جميلات العرب والخليخ، ولا علشانها سمرا صارت عندك شينه ؟
يعني على اساس انك مررره وسيم.
ترا احب اقولك معلومه .
مو كل ابيض جميل ومو كل اسمر شين.
واحب اقولك انها كانت متزوجه لبناني وانفصلت عنه، وعندها بنت منه ، تفحط انت وشكالك تجيب مثل خلفت وعد.
هزيم[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 9 دقائق
جنوبيه وعالمي.
خلو عنكم العنصريه .
والله ان الملح كله في السمر.
تجيك الوحده بيضاء مالغه مابها نقطة حلا .
تقول كنها علبة كريم بو رده.
ولا وش رايك يا جنوبيه؟
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31310 ] نشر منذ 7 دقائق
لاحو ولا قوة الا بالله العلي العظيم