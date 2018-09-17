فوائد تعود للهلال من رحيل خربين

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي بيراميدز المصري عن ضم اللاعب السوري عمر خربين إلى صفوفه لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة مع خيار إعادة الشراء، مما أثار الكثير من الانتقادات والسخط من الهلاليين على رحيل اللاعب الذي قدم أفضل مستوياته مع الزعيم منذ قدومه في يناير 2016.

ولم يظهر اللاعب السوري بالشكل المنتظر منه في الموسم الماضي وكذلك في فترة التحضير للموسم الحالي تحت قيادة المدرب خورخي خيسوس، كما أن وصول غوميز جعله المهاجم الثالث في صفوف الهلال الذي نجح في الحصول على مكاسب مالية من خروج اللاعب سوف تساهم في تعويض اللاعب بضم نجم آخر يقتنع به المدرب الحالي.

وقدّم نادي بيراميدز للهلال مبالغ كثيرة سوف يمنح النادي الفرصة لتعويضه بأفضل طريقة ممكنة وربما الخطأ فقط في موعد الاعلان عن رحيل خربين في سبتمبر الحالي بدلًا من الانتظار إلى يناير المقبل.