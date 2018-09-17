هيفاء وهبي تكشف: عانيت من مرض نادر

بيروت(صدى):

روت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تفاصيل مرضها بمرض نادر حينما كان عمرها 7 سنوات، لافتة إلى أن طبيبها في ذلك الوقت كان أهم شخص في حياتها، وأهم من والدها أيضًا.

وأوضحت ” هيفاء ” قائلةً: ” أنقذني من الموت وأنا عندي 7 سنين، كنت أعاني من مغص وذهبت الى المستشفى، فشخصوا حالتي بالتهاب في البنكرياس، وهو مرض نادر يعاني منه واحد كل مليون طفل، وكنت بحاجة الى اجراء عملية نسبة نجاحها 1.5%. ”

وأكدت الفنانة اللبنانية، أن: ” الطبيب الذي أجرى لي العملية هو أهم رجل في حياتي وأهم من أبي نفسه ” ؛ فيما قالت أن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة: ” “شخص دخل حياتي وخرج منها بأسوأ تجربة ارتباط، وبقول ياريت الزمن يرجع لورا ومكنتش همد إيدي أسلم عليه، ولو جه يتعرف كنت هدور ضهري وأمشي. “