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هيفاء وهبي تكشف: عانيت من مرض نادر

هيفاء وهبي تكشف: عانيت من مرض نادر
بيروت(صدى):

روت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تفاصيل مرضها بمرض نادر حينما كان عمرها 7 سنوات، لافتة إلى أن طبيبها في ذلك الوقت كان أهم شخص في حياتها، وأهم من والدها أيضًا.

وأوضحت ” هيفاء ” قائلةً: ” أنقذني من الموت وأنا عندي 7 سنين، كنت أعاني من مغص وذهبت الى المستشفى، فشخصوا حالتي بالتهاب في البنكرياس، وهو مرض نادر يعاني منه واحد كل مليون طفل، وكنت بحاجة الى اجراء عملية نسبة نجاحها 1.5%. ”

وأكدت الفنانة اللبنانية، أن: ” الطبيب الذي أجرى لي العملية هو أهم رجل في حياتي وأهم من أبي نفسه ” ؛ فيما قالت أن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة: ” “شخص دخل حياتي وخرج منها بأسوأ تجربة ارتباط، وبقول ياريت الزمن يرجع لورا ومكنتش همد إيدي أسلم عليه، ولو جه يتعرف كنت هدور ضهري وأمشي. “


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 730 ] نشر منذ 3 ساعات

صارت الأمراض موضة هذي الأيام نسأل الله السلامة

وحياتك مع زوجك السابق انتهت ماله داعي تتكلمين عنه

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