بعد دهسه لمواطن بأحد مولات مكة.. رجال الأمن يلقون القبض على الجاني
شهدت أحد المولات بمكة المكرمة خلاف نشب بين مواطنين بموقف السيارات، ما دفع أحدهم لدهس المواطن الآخر بسيارة من نوع ” كامري ” ولاذ بعدها بالفرار، تاركًا خلفه المجني عليه طريح الأرض مغمى عليه ومضرجًا بالدماء، وذلك أواخر شهر ذي الحجة الماضي.
وفي هذا السياق، تمكن رجال الأمن من القبص على ” المواطن ” وهو في العشرينات من عمره؛ وذلك بعد الاشتباه في سيارة متوقفة في أحد الشوارع عليها آثار اصطدام، كانت قد ظهرت ملامحها في أحد مقاطع كاميرات أحد الفنادق القريبة من موقع الحادثة التي استعان بها ذوو المجني عليه.
وتم استدعاء صاحب السيارة الذي أكد أن السيارة تعود إلى شقيقه، الذي تمّ إلقاء القبض عليه وتسليمه من قِبل رجال الأمن إلى مركز شرطة المنصور، الذي تولى التحقيق معه؛ حيث اعترف بجريمته وتمّت إحالته إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.
وبدأ الخلاف عندما خرج قائد ” الكامري ” من المواقف بطريقة كادت أن تصطدم المواطن الآخر، وهو ما جعلهما يدخلان في نقاش حاد، وقبل صعود المجني عليه للسيارة فُوجئ بالجاني يدهسه مرات عدة؛ قبل أن يتمكّن من صعود السيارة ولاذ بعدها بالفِرار.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33598 ] نشر منذ 1 ساعة
للأسف
أغلب الناس في مكه
ماخذين فكرة غلط عن أحترام الأخرين
علشان تكون مكاوي
لازم تكون نظراتك حاره وحاده
ومشكلجي
طبعآ مو كلهم
فيهم ناس فيهم خير وطيبين
الي هم أهل مكه الأصليين
لكن بعضهم
أعوذ باالله
لايبيك تتعداه ولايبغاك تمشي قدامه
وشايف نفسه شووووووفه
على أيش مدري!
الله يهديهم
الحمد لله حن في ظل دولة
تربي الي ماعرفوا أهله يربونه😐
هزيم[ عدد التعليقات: 155 ] نشر منذ 25 دقيقة
هههههههههههههههههه
انتبه منهم يا قرني.
والله قسم بالله ابو سمره في مكه يكسرون قرونك هادي يبويه.
اشبك يا بويه.
ونصحيه انتبه لنفسك ، ترا كف من واحد منه ويغمي عليك يابو قرون.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33598 ] نشر منذ 15 دقيقة
المسكين الي تكسر هنا البارح
ونتفوه الرجاجييل.بيض الله وجيههم
لامكان للمغتصبين والمغررين باالبنات
بيننا يا ح ق ي ر
https://www.slaati.com/2018/09/16/p1188074.html#comment-1870907🤗