بعد دهسه لمواطن بأحد مولات مكة.. رجال الأمن يلقون القبض على الجاني

نايف السالم(صدى):

شهدت أحد المولات بمكة المكرمة خلاف نشب بين مواطنين بموقف السيارات، ما دفع أحدهم لدهس المواطن الآخر بسيارة من نوع ” كامري ” ولاذ بعدها بالفرار، تاركًا خلفه المجني عليه طريح الأرض مغمى عليه ومضرجًا بالدماء، وذلك أواخر شهر ذي الحجة الماضي.

وفي هذا السياق، تمكن رجال الأمن من القبص على ” المواطن ” وهو في العشرينات من عمره؛ وذلك بعد الاشتباه في سيارة متوقفة في أحد الشوارع عليها آثار اصطدام، كانت قد ظهرت ملامحها في أحد مقاطع كاميرات أحد الفنادق القريبة من موقع الحادثة التي استعان بها ذوو المجني عليه.

وتم استدعاء صاحب السيارة الذي أكد أن السيارة تعود إلى شقيقه، الذي تمّ إلقاء القبض عليه وتسليمه من قِبل رجال الأمن إلى مركز شرطة المنصور، الذي تولى التحقيق معه؛ حيث اعترف بجريمته وتمّت إحالته إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.

وبدأ الخلاف عندما خرج قائد ” الكامري ” من المواقف بطريقة كادت أن تصطدم المواطن الآخر، وهو ما جعلهما يدخلان في نقاش حاد، وقبل صعود المجني عليه للسيارة فُوجئ بالجاني يدهسه مرات عدة؛ قبل أن يتمكّن من صعود السيارة ولاذ بعدها بالفِرار.