الصوت الصادر عنك وتسمعه ليس صوتك الحقيقي

لندن(صدى):

كشفت دراسة حديثة أجراها علماء بجامعة ” لندن ” ، أن كل شخص يسمع صوته على نحو مختلف تمامًا عن الواقع، وعن الطريقة التي يسمعه بها الأشخاص الآخرون.

حيث أبانت الدراسة أنه عندما نستمع لشخص يتحدث، فإن الموجات الصوتية تنطلق من خلال الموجات الهوائية وتصل إلينا كترددات عبر طبلة الأذن، ومن ثم يحولها المخ إلى صوت واضح.

أما فيما يتعلق بسماع الشخص لصوته، فإن الأمر يختلف؛ وذلك لأن الأحبال الصوتية تهتز أيضًا، بمعنى أن المخ يستقبل إشارات من مصدرين مختلفين، إحداهما قادمة من خلال الموجات الهوائية والأخرى عن طريق ترددات الأحبال الصوتية الخاصة به.

فعند استماع الشخص لتسجيل صوته، فإنه يلتقط فقط الصوت الخارجي القادم من خلال السماعات، دون وجود الصوت الآخر الداخلي الناتج عن ترددات الأحبال الصوتية، ولذلك يشعر بالفارق الكبير بين الصوت الذي يسمعه عند تحدثه.