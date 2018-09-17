4 أسباب تكشف سبب عدم القدرة على الإنجاب

أماني الغامدي(صدى):

كشفت دراسة طبية حديثة ، عن عدد من الأسباب التي تكون مشكلة في تأخر الإنجاب عند الكثيرين ، ولا يكتشفها الأزواج الاّ بعد فترة على الزواج .

ومن هذه الأسباب :

– مشاكل في الإباضة: وهي من أبرز المشاكل عند النساء، وهذا الأمر يعود الى الهرمونات التي تؤدّي إلى عدم القدرة على إنتاج بويضةٍ ناضجة أو مشاكل معيّنة أو الغدة النخاميّة، هذا فضلاً عن امكانية تعرّض المبايض إلى التّلف أو الضّرر ما قد يتسبّب بمشاكل على مستوى الإباضة تحدّ من القدرة على الإنجاب.

– انسداد في قناة فالوب: ان هذه المشكلة تمنع الحيوانات المنويّة مِن الوصول إلى البويضة لتلقيحها وبالتالي لن يحدث الحمل، الاّ ان هذه المشكلة تعدّ بسيطة لأكون علاجها يتم من خلال عملية جراحية كي يتمّ فتح قناة فالوب.

– الضّعف الجنسي: هي من أبرز المشاكل لدى الرجال التي تؤدي الى عدم القدرة على الانجاب، نتيجة إما إصابته بمرضٍ ما مثل السّكري أو الضّغط، أو بسبب النفسيّة السيّئة والشعور الدائم بالتوتّر والقلق وعدم الرّاحة.

– ضعفٌ في الحيوانات المنويّة: يُمكن أن يُعاني الرّجل من ضعفٍ في الحيوانات المنويّة لديه إمّا من جهة عددها أو حركتها، وهذه المشكلة الصحّية شائعةٌ لدى الرّجال وهي مِن أكثر المشاكل التي تؤثّر على ضعف الحمل وعدم حدوثه وتحدّ من الإنجاب.