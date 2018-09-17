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بعد إقالة دياز.. لجنة فنية لاختيار مدرب الاتحاد الجديد

بعد إقالة دياز.. لجنة فنية لاختيار مدرب الاتحاد الجديد
ماجد محمد(صدى):

كلفت إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن، لجنة فنية لاختيار المدرب الجديد للفريق بعد إقالة الأرجنتيني رامون دياز.

وبدأت اللجنة في مباشرة أعمالها، أمس الأحد، حيث قامت بدراسة العديد من ملفات المدربين، لسرعة حسم هذا الملف لاستعداد الفريق لمبارياته بناءً على رغبة رئيس النادي.

يُذكر أن الاتحاد تخلى عن خدمات الأرجنتيني دياز بعد خسارة الفريق أمام القادسية ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، السبت الماضي، والتي سبقها 3 خسائر متتالية.

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