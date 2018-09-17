” بن عميرة ” يرفع التهاني لخادم الحرمين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 88

سامي المجيدير (صدى):

رفع مدير مستشفى عفيف العام الدكتور عادل متعب بن عميرة أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهم الله – وإلى كافة الشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 88 للمملكة.

واضاف بن عميرة في حديثه ان هذه ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، تحل علينا وهي حاملةً معها معاني تستحق التوقف إحتراماً وإجلالاً لصانع تاريخ هذا اليوم القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود (رحمة الله) ، وتلك الكوكبة من الرجال الأفذاذ الذين ساهموا في مسيرة وطن تم توحيد أطرافه المتبعثرة ليتحول بعد ذلك وعلى مر السنين إلى كيان سياسي وأجتماعي فريد تجمعه اللحمة الوطنية تحت ظل قيادة رشيدة توالت سنين حكمها من خلال الملوك الأبناء للمؤسس حاملين شعلة البناء والتنمية الإجتماعية والإدارية بشتى أنواعها، ملتزمة بكتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم) ، حتى اضحت سياسة العدل والمساواه مساراً ثابتاً بين الحاكم والمحكوم ، إن المتأمل لمسيرة المملكة العربية السعودية ونحن نحتفل اليوم في هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعاً قيادة وشعباً ، ليجد في نفسه حيزاً كبيراً من الاعتزاز الوطني والفخر الذاتي فيما تحقق في الحاضر من الرقي الإجتماعي والاقتصادي والرفاء المعيشي الذي أصبح المواطن السعودي ينعم بخيراته.

إن ابهى صور الإحتفال بذكرى هذا اليوم الوطني الكبير في تاريخه وإنـجازه ، هو تجديد وتأكيد الإلتزام بنطاق المسئولية ، وتحمل الأمانة على كل من أُلقيت على عاتقه منا ، والعمل الدؤوب على المشاركة في التنمية الشاملة العملاقة التي يقودها سيدى خادم الحرمين الشريفين أيده الله ، وما ذاك الا وفاءاً وترجمة واضحة لمشاعر الوطنية والولاء التي بلا ريب تتجاوز حدود التعبير الى الإلتزام والتنفيذ.