” التقاعد ” توضح اختصاصات لجنة التظلمات وآلية التظلم

حمود العنزي(صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الاثنين، عن اختصاصات لجنة التظلمات، وهي لجنة مخصصة للنظر في تظلمات متقاعدي المؤسسة ومشتركيها، وتم تشكيلها بناءً على التفويض الصادر من مجلس إدارة المؤسسة إلى معالي المحافظ، ويرأسها مستشار قانوني مستقل من خارج المؤسسة، وتضم عضوين من منسوبيها.

وتختص لجنة التظلمات، بالنظر في تظلمات المشتركين والمتقاعدين على القرارات الصادرة من المؤسسة، في مجال تطبيق: نظامي التقاعد المدني والعسكري، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وقرارات مجلس الإدارة المتعلقة بهذا الشأن.

وأوضحت مؤسسة التقاعد، عبر الحساب الرسمي لها على ” تويتر ” ، آلية التظلم، والتي تتمثل في:

– تقديم التظلم إلى أحد مكاتب وفروع المؤسسة.

– رفع التظلم إلى اللجنة.

– دراسة التظلم وإصدار التوصيات حياله، خلال 3 أسابيع من استيفاء المتطلبات.