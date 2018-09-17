” صحة الرياض ” : لدينا 425 مركز صحي مجهزة لخدمة سكان العاصمة الرياض ومحافظاتها

محمد السعران(صدى):

أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض أن إجمالي عدد مراكز الرعاية الصحية بالمنطقة بلغ (425) مركز رعاية صحية أولية، مشيرة الى أن عدد المراكز الصحية الحكومية في الأحياء داخل مدينة الرياض بلغ 26 ، فيما بلغ عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية في الأحياء خارج العاصمة الرياض وصل (177) مركز رعاية صحية أولية.

كما حددت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة الرياض (24) مركز رعاية صحية أولية مناوبة لخدمة المرضى والمراجعين في مدينة الرياض على مدار (16) ساعة، تم اختيارها بدقة لتغطية أكبر مساحات جغرافية، وتسهيل وصول المراجعين إليها من مختلف أحياء المدينة. ,و3 مراكز صحية في منطقة الرياض تعمل لمدة (24) ساعة لتخفيف الضغط على المستشفيات منها مركز صحي داخل مطار الملك خالد الدولي الذي يقدم الخدمات الصحية للمسافرين .

وأوضحت ” صحة الرياض ” ، أن الهدف من المراكز الصحية المناوبة، هو توفير خدمات الرعاية الصحية لأبناء مدينة الرياض لأكبر فترة زمنية ممكنة، واستقبال الحالات المرضية المفاجئة أو الذين تحول ظروف عملهم دون مراجعة المراكز الصحية في ساعات العمل الرسمية نهارا.

كما خصصت ” صحة الرياض ” بعض المراكز الصحية للعمل بنظام الرعاية الممتدة (16) خارج مدينة الرياض لتخفيف الضغط على المستشفيات.

وتحرص ” الصحة ” من خلال المراكز الصحية المناوبة على خدمة المواطنين وتلبية لرغبات المستفيدين من خدمات المراكز الصحية ومنسوبيها وتحقيقاً لمطالبهم وبما يتماشى مع ظروفهم الاجتماعية ، كما أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي الصحة لتطوير خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأكدت “صحة الرياض” استمرار جهودها للتسهيل على المواطنين واستثمارها كافة الإمكانات المتاحة لتجويد خدماتها والإرتقاء بمستويات الأداء في مرافقها الصحية حيث تسهم هذه المراكز في التخفيف على أقسام الطوارئ بمستشفيات المنطقة ومساندتها في استقبال الحالات بصفة يومية.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن البرامج التطويرية لمراكز الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة ، والتي توليها الشؤون الصحية إهتماما متزايداً سعياً لخدمة المراجعين وتقديم أفضل الخدمات الصحية لهم ، مشيرة إلى دعم هذه المراكز المناوبة بما تحتاجه من القوى العاملة والتجهيزات الطبية ، لتؤدي الأدوار المنوطة به .

وتقديم المراكز المناوبة خدمات الرعاية الصحية الأولية الأساسية للسكان المستهدفين بمنطقة خدمات المركز وتشمل التوعية والتثقيف الصحي، اصحاح البيئة ومكافحة الأمراض السارية ، رعاية الأمومة ، رعاية الطفولة ، رعاية المراهقين ، رعاية المسنين ، الرعاية النفسية ، الخدمات العلاجية ، صحة الفم والأسنان ، التطعيمات الأساسية ، تعزيز التغذية الصحية للفرد والمجتمع، إضافة إلى الأدوية الأساسية.

بالاضافة الى وجود عدد من المراكز الصحية الاستشارية والتي تقدم الخدمات الصحية الاساسية بالاضافة الى وجود عدد من التخصصات الصحيه تشمل الطب الباطني وطب الاطفال وطب النساء والولاده كعيادات استشارية يتم تحويل الحالات التخصصيه لها عبر نظام موعد بحيث يكون ذلك خدمه للمريض بمواعيد مناسبه للمريض ولتخفيف العمل على أقسام الطوارئ بالمستشفيات وايضاَ وجود خدمات مساندة مثل المختبر والاشعة والصيدلية والتوعية الصحية والتثقيف والمراقبة الوبائية وتنفرد المراكز الاستشارية في تقديم خدمات العيادات التدريبية في البورد السعودي لطب الاسرة وتدريب اطباء الامتياز والتركيز على التدريب المهني المستمر ومحاضرات التعليم المستمر وتاسيس عيادات الطب الوقائي لاول مرة والتي تعني لاتمام اطباء البورد السعودي مهامهم .

ويشار أن وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض دشنت مؤخراً، نماذج التصميم الجديد لمراكز الرعاية الصحية الأولية الجديدة ، حيث تعتبر هذه المراكز نموذجية، فيما سيتم إعادة تأهيل كل المراكز المبنية حديثًاً بنماذج مشابهة، كما تم بناء مراكز جديدة، تقدم كافة خدماتها الوقائية والصحية والمجتمعية، مع تطبيق كافة معايير الجودة الطبية ” سباهي “.

وتقدم مراكز الرعاية الصحية الأولية خدمات العيادات الاستشارية، والعيادات النفسية الأولية، وباقي الخدمات الأخرى .